Ao contrário das chuvas fortes que atingiram o Distrito Federal no início desta semana, o sol vai voltar a aparecer nesta quarta-feira (24/11). Mesmo com muitas nuvens, principalmente pela manhã, a capital terá um dia quente, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros podem atingir 31ºC e a umidade relativa do ar ficará em torno de 40% nas horas de maior temperatura.

Apesar do dia ensolarado, o instituto não descarta que as chuvas possam aparecer no dia. A meteorologista Andrea Ramos do Inmet destaca que se chover, será no período da tarde. “Hoje é um dia para aproveitar o sol, porque a chuva vai dar uma trégua”, ressalta. Pela manhã tende a ficar com uma nebulosidade que vai variar ao longo do dia e com uma possibilidade de chuva isolada na parte da tarde e noite”, completa a meteorologista.

Perguntada se haverá algum alerta para a possibilidade de chuvas no DF, Andrea acredita que não haverá necessidade na emissão de um aviso por conta da mudança na previsão do tempo. Segundo a meteorologista, essa folga das fortes chuvas é devido a uma massa de ar que causa áreas de instabilidade normais na estação da primavera. “A gente ainda tem uma área de instabilidade no Centro-Oeste hoje em função de uma massa de ar seca que está atuando e faz com que diminua essa possibilidade de chuva diminua", explica Andrea.

No DF, a temperatura mínima registrada foi de 17ºC no período da manhã. A umidade relativa do ar será de 95% nas primeiras horas da manhã com uma queda ao longo do dia conforme as temperaturas forem subindo, segundo o Inmet.

Chuvas fortes

As fortes chuvas que ocorreram no DF, na segunda-feira (22/11), causaram estragos. Na QE 40, no Polo de Modas do Guará 2, uma árvore de grande porte caiu em cima de um Citroën C3 que estava estacionado por perto. Em São Sebastião, um motociclista foi arrastado pela enxurrada para dentro de um bueiro. A chuva inundou as ruas da cidade e a força da água derrubou um homem de cima da moto. O rapaz foi resgatado após o ocorrido.

Cuidados

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia