PM Pedro Marra

Bombeiros trabalham na retirada de árvore que caiu sobre carro no Guará 2 - (crédito: CBMDF/Divculgação)

A chuva forte da noite de segunda-feira (22/11) causou estragos no Guará 2. Na rua 16 da QE 40, no Polo de Modas do Guará 2, em frente a Praça Best Bucher, uma árvore de grande porte caiu em cima de um Citroën C3 que estava estacionado por perto.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a árvore ficou sobre o automóvel e bloqueou a rua, o que impediu a passagem de outros veículos. Foi necessário a atuação dos militares para cortar a árvore e retirar o veículo do local para liberar a via.

"Na hora do ocorrido, não havia ninguém no interior do veículo e nenhuma pessoa passava pelo local no momento do incidente", afirma o CBMDF, em nota. A operação durou aproximadamente 50 minutos, realizada sob forte chuva para que o veículo fosse retirado e a via desobstruída.

Confira abaixo um vídeo da árvore sobre o carro:

Na via de entrada da cidade, três carros ficaram parados em um alagamento embaixo de um viaduto de acesso à região, no sentido Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a ocorrência às 19h37 com duas viaturas e dez militares.

Quando a equipe da corporação chegou ao local encontrou três veículos de passeio "ilhados": uma BMW, um Honda Fit e um Renault Fluence. A guarnição prestou socorro aos ocupantes dos veículos, mas nenhum deles precisou ser resgatado, pois o nível da água abaixou rapidamente.

"Como os automóveis pararam de funcionar e não conseguiam mais se locomover, houve a necessidade de guincho", segundo nota dos Bombeiros. Duas faixas embaixo do viaduto foram interditadas, uma de acesso e a outra de saída da cidade.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência às 19h29 com uma viatura e cinco militares. Não houve vítimas, apenas danos materiais dos veículos.