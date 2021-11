Biotic e Embaixada de Israel se unem em evento sobre inovações tecnológicas

CB Correio Braziliense

(crédito: FETHI BELAID)

Israel é referência em tecnologia agrícola. O país emergiu como centro de excelência no cenário de agtech e foodtech, ao ter um produção de alto nível e conseguir driblar a escassez de água. O Parque Tecnológico de Brasília (Biotic) se junta a Embaixada de Israel, nesta quarta-feira (24/11), para a realização da Conferência de Inovações israelenses em agricultura e água, com o objetivo de aproximar empresas de inovação e governos estaduais de novas tecnologias para melhorar o uso da água e a produtividade no campo.

Estarão reunidas no evento 13 das principais agritechs israelenses do setor da água: a Netafim, pioneira em gotejamento; a Homebiogas, responsável pela criação de um biodigestor que reutiliza resíduos orgânicos para gerar biogás. Também participam as empresas Afimilk; Alvatech; Netafim; Paulee Cleantec; kaiima Seeds; Bemagro; IAT Israel Agrotech; IDE, empresa de tratamento de água; Agroscout; Greeneye; Nuf filtration e Ges. Empresários do agronegócio e governos estaduais também participarão do evento.

A abertura do evento foi realizada às 9h30, com o embaixador Daniel Zonshine e o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ao longo do dia, as empresas irão apresentar inovadores modelos de empreendedorismo e cases de sucesso em áreas como: agricultura sustentável, tratamento e purificação de água, irrigação inteligente, energia limpa e tecnologia para a saúde animal, entre outros.



Informações sobre o evento



Data: Quarta-feira (24/11)

Horário: Credenciamento 8h45 às 17h

Local: Biotic - Parque Tecnológico de Brasília, Lote 4 difício de Governança, Bloco "B, 2º Andar, Brasília