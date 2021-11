Manual de Queimaduras é desenvolvido por estudantes de medicina

CB Correio Braziliense

De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimados, 77% dos casos acontecem em casa - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

Acidentes que resultam em queimaduras não são algo incomum no dia a dia das pessoas, muito menos no cotidiano de profissionais da saúde. Pensando nisso, alunos de medicina, que fazem parte da Liga de Emergência e Trauma da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) idealizaram o Manual de Queimaduras para Estudantes. A iniciativa é voltada para estudantes e profissionais da assistência da área da saúde, e orienta o público, em geral, sobre as linhas de cuidados a serem prestados aos pacientes queimados.

As queimaduras são lesões traumáticas que acontecem na pele e são ocasionadas por algum agente externo. Normalmente, os pacientes de queimadura são tratados em unidades especializadas, mas a porta de entrada nos serviços de saúde ocorre em unidades básicas, de emergência ou em prontos-socorros. De acordo com o Ministério da Saúde e da SBQ, 77% dos casos acontecem em casa e 40% com crianças de até 10 anos.

O material foi elaborado com apoio e orientação da Sociedade Brasileira de Queimadura (SBQ). Nele, são apresentados diversos pontos que englobam prevenção, sequelas, manejo pré e intra-hospitalar, aspectos naturais, complicações, entre outros. O manual visa ser direto, abrangente, de fácil leitura e de acesso digital, um instrumento de informação segura que é centrado nas melhores evidências.

O Manual de Queimadura para Estudantes pode ser acessado aqui.