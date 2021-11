Jovem de 28 anos morre em rodovia ao capotar o carro próximo ao DF

CB Correio Braziliense

Pista foi parcialmente interditada - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um jovem de 28 anos morreu após capotar o carro no km 9 da BR-060 — entre Alexânia (GO) e o Distrito Federal —, na manhã desta quarta-feira (24/11). O acidente aconteceu na via sentido Brasília. Eduardo Cesar Ribeiro Vasquez conduzia um Chevrolet Astra e não resistiu aos ferimentos.

Outro ocupante do veículo, um homem identificado como Luciano, 35 anos, estava consciente e orientado, e dispensou o transporte ao hospital. A via ficou parcialmente interditada, e o área ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência. Quatro viaturas e quinze militares foram mobilizados. O CBMDF não soube informar a dinâmica do acidente.



Atropelamento

Uma jovem de 15 anos foi atropelada, na noite desta terça-feira (23/1), no Recanto das Emas, próximo ao Restaurante Comunitário, na avenida principal da região administrativa. A menina foi atingida por um veículo Fiat Argo.

A vítima apresentava, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), suspeita de fratura no fêmur e traumatismo cranioencefálico, mas estava consciente, orientada e estável.