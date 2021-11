Vídeo: jovem de 15 anos é atropelada no Recantos das Emas

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma jovem de 15 anos foi atropelada, na noite desta terça-feira (23/1), no Recanto das Emas, próximo ao Restaurante Comunitário, na avenida principal da região administrativa. A menina foi atingida por um veículo Fiat Argo.

A vítima apresentava, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), suspeita de fratura no fêmur e traumatismo cranioencefálico, mas estava consciente, orientada e estável.

Ela foi atendida por uma equipe mista de profissionais do CBMDF e servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional de Taguatinga.

O condutor do Argo foi atendido pelos Bombeiros, mas estava ileso e não precisou ser levado a uma unidade de saúde.