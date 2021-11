Homem se passava por policial civil para aplicar golpes em moradores do DF

EH Edis Henrique Peres

Suspeito já era acusado de crimes de roubo substanciado e furto mediante fraude. - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 22 anos foi preso, na tarde desta terça-feira (23/11), por se passar por policial civil para aplicar golpes em moradores do Distrito Federal. O suspeito já era acusado de crimes de roubo substanciado e furto mediante fraude. A prisão em flagrante foi realizada pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

De acordo com o delegado-chefe da 6ª DP, Ricardo Viana, o homem roubava os celulares das vítimas com ameaças e, de posse do aparelho, se passava de policial civil para conversar com os contatos das vítimas, como se estivesse em busca de recuperar o aparelho.

“Esse contato era por e-mail ou SMS e a vítima, pensando se tratar de um agente público, passava os dados qualificativos a ele. De posse do aparelho de celular e dos dados, ele passava a realizar várias compras no comércio. Adquiriu televisões, geladeiras e outros eletroeletrônicos”, detalha o delegado.

As mensagens do golpe foram encontradas pelos policiais nos aparelhos celulares apreendidos com o envolvido. O suspeito foi recolhido à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e permanece à disposição da Justiça.



Veja as mensagens trocadas com as vítimas: