Primeira edição da Feicultura reinaugura a Praça da República

BL Bruna Lessa*

(crédito: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

A primeira edição da Feira de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Feicultura) marca a retomada das atividades e a reinauguração da Praça da República no Setor Cultural Sul. O evento inicia nesta quinta-feira (25/11) e vai até domingo (28/11), com entrada gratuita sua programação está repleta de manifestações artísticas como shows, teatro infantil, dança, artesanato, gastronomia, moda, cultura afro, contação de histórias, literatura, exposições, oficinas de empreendedorismo cultural, DJ e fotografia. Aqueles que quiserem participar das oficinas podem se inscrever pelo site (ou pelo app) O Que Vêm Por Aí.

O evento reúne nomes da cena local como Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que fecha a programação de abertura, às 19h. Além de contar com o grupo Samba Urgente, Digão (Raimundos), Philippe Seabra (Plebe Rude), GOG, Bboy Samuka (breakdancer), Turko (grafiteiro), Realleza (rapper e cantora), Tio André (mágico) e o Coletivo Cultural Favela Mob, entre outros que estarão presentes ao longo dos dias. As apresentações serão transmitidas ao vivo pelo canal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

De acordo com a Secec o ambiente está preparado para garantir acessibilidade a todo o público, incluindo adaptações e áreas reservadas para pessoas com deficiência e idosos. Valores sustentáveis como redução do impacto ambiental e empreendedorismo local compõem a proposta do evento. O Secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, disse que é simbólica a volta do público aos espaços ocupados pela arte e cultura, ele ainda pontua que todos os protocolos de segurança contra a covid-19 serão seguidos.

Reinauguração da Praça da República

A Praça do Conjunto Cultural da República, acaba de ser reformada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, os serviços realizados incluíram recuperação dos espelhos d’água, lavagem, limpeza e pintura dos bancos, com custeio de cerca de R$ 187 mil.

Confira a programação do evento

Quinta-feira (25)

15h – DJ Bola

16h – Cerimônia de abertura oficial da feira com a presença da imprensa e autoridades

18h – Apresentação de balé

19h – Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro



Sexta-feira (26)

15h – DJ Ocimar

18h – Grafite ao vivo com Turko

18h – Roda de capoeira

19h – Apresentação de dança com Bboy Samuka

20h – Duelo de rima

21h – GOG e Realleza



Sábado (27)

14h – Contação de histórias

15h – DJ Bola

16h – Mágico Tio André

19h – Apresentação de dança de gafieira

20h – Valerinho Xavier e grupo Chorando à Beça

21h – Samba Urgente



Domingo (28)

14h – Contação de histórias

15h – DJ Bola

16h – Mágico Tio André

18h – Apresentação de dança contemporânea

19h – Digão (Raimundos) e Philippe Seabra (Plebe Rude)



Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes