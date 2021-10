CB Correio Braziliense

(crédito: Daniel Ferreira/CB/D.A Press - 18/9/13)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, nesta terça-feira (26/10), um edital de chamamento público para gestão compartilhada do Cine Brasília, patrimônio cultural do Distrito Federal. A parceria, que será feita com uma Organização da Sociedade Civil (OSC), ocorrerá pelo período de 14 meses e terá verba de R$ 2 milhões. As inscrições abrem nesta quarta-feira (27/10) e se estendem até o dia 25 de novembro, às 18h.

Para se inscrever, a instituição deve enviar uma ficha de inscrição e proposta, em formato PDF, para o e-mail protocolo@cultura.df.gov.br, com o assunto “programação e gestão compartilhada do Cine Brasília”. Cada arquivo deve ter, no máximo, 20 MB.

A OSC selecionada será responsável por desenvolver estratégias e ações em conjunto com a Coordenação Gestora do Cine Brasília, composta por representantes da Secec, da sociedade civil e da instituição selecionada.

"Na prática, não estamos inovando em nada, tem sido assim com todos os grandes equipamentos culturais. É a comunidade de Brasília quem vai cuidar dos espaços, ao lado do GDF, para dar mais eficiência ao atendimento, amparado no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Está muito longe de se classificar como privatização. Quem diz isso age de má fé, ou talvez esteja fazendo campanha política", afirma Bartolomeu Rodrigues, secretário da Cultura.

A Secec divulgará o nome da empresa escolhida até o dia 28 de novembro e serão disponibilizados cinco dias para a imposição de recursos. Após este período, a OSC selecionada será oficializada como parceira da Secretaria na gestão compartilhada. O objetivo é que o Cine Brasília reabra já sob a nova gestão.