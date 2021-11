PG Pablo Giovanni*

O sextou de alguns moradores do Distrito Federal será afetado pontualmente pela interrupção de serviços de energia elétrica em sete regiões administrativas. As ações de manutenção serão realizadas pela Neoenergia Distribuição Brasília em Planaltina, Gama, Vicente Pires, Park Way, São Sebastião, Guará e Paranoá.

Em Planaltina, equipes da distribuidora de energia trabalharão em pontos da Quadra 02 do Arapoanga, com o serviço de energia sendo interrompido das 9h às 16h para a instalação de rede compacta protegida. Também em Planaltina, as quadras 10 e 12 terão o fornecimento interrompido das 9h às 13h para a substituição de transformador.

No Gama, os trabalhadores da Neoenergia precisarão interromper o serviço das 9h às 16h nas localidades do Núcleo Rural Ponte Alta, no Recanto dos Buritis e no Condomínio Vila Verde para a substituição de poste. Também para a substituição de poste no Gama, a chácara 66 ficará sem luz das 9h às 14h.

Em Vicente Pires, os profissionais terão que suspender a energia das Colônias Agrícolas Samambaia (chácaras de 6 a 11, 19) e Vicente Pires (chácaras 92, de 286 a 289) para a obra de melhoria na rede elétrica com instalação de transformador. O serviço será afetado das 9h às 14h30.

No Park Way, nos conjuntos 6 e 7, a realização de obra para ampliação e melhoria da rede elétrica, com instalação de transformador, afetará o serviço de energia das 9h às 16h. No Guará, para a obra de modernização e melhoria na rede elétrica com instalação de um religador, o serviço de energia ficará interrompido na AE de 1 a 7, das 09h às 13h.

No Paranoá, o Núcleo Rural Tabatinga (chácara 107), das 9h às 13h; Sítios Agrovale, das 9h às 13h30; e Núcleos Rurais Sobradinho dos Melos (chácaras 7, 13, 16 e 25) e Capão da Onça (Fazenda Dois Irmãos), das 14h às 18h, terão o fornecimento de luz cortado para manutenção preventiva com poda de árvores. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será religada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecem sem energia elétrica.



