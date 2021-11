Quatro regiões do DF ficam sem energia nesta quarta (24/11); veja a lista

CB Correio Braziliense

Moradores de quatro regiões do Distrito Federal começaram a quarta-feira (24/11) sem energia elétrica. O aviso da Neoenergia, empresa responsável pelo serviço, informou que a interrupção do serviço se deve à necessidade de manutenção preventiva da rede.



Em Águas Claras o desligamento do sistema teve início às 8h e vai até às 13h, nos lotes 6 e 7 da Rua Alecrim, onde estão sendo instalados equipamentos necessários ao bom funcionamento da rede. Na Fazenda Serandy, o motivo é o mesmo e vai faltar energia entre 9h30 e 14h30.

No Sol Nascente/Pôr do Sol, em Ceilândia, a será realizada uma obra de ampliação e melhoria na rede elétrica com a implantação de rede compacta protegida, as chácaras 24, 26, 52, 58, 74, 89, 99, 102, 105, 111 e 123 ficarão sem energia. A previsão é que a interrupção elétrica dure de 8h às 16h30.



Em Taguatinga, será feita a obra de substituição de rede nua para a compacta protegida. O desligamento ocorrerá nas quadras C1 e C2, das 13h30 às 18h30.



Já no Gama, a interrupção acontecerá no Córrego Crispim, na chácara 70, das 9h às 13h. Além da manutenção preventiva será feita a poda de árvores. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será religada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecem sem energia elétrica.