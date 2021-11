A semana começa sem energia elétrica em cinco cidades do DF

CB Correio Braziliense

Nesta segunda-feira (22/11) algumas localidades ficarão temporariamente sem energia para que ações de melhorias sejam realizadas na rede elétrica. As ações de manutenção realizadas pela Neoenergia Distribuição Brasília serão realizadas em Vicente Pires, Gama, Paranoá, Planaltina e São Sebastião.

Em Vicente Pires, a suspensão da energia será das 8h30 às 11h30. A Colônia Agrícola será afetada na rua 4, chácaras 107, 108 e Feira do Produtor.

Para a realização da manutenção preventiva, com poda de árvores a energia será desligada no Gama, das 9h às 14h, nas chácaras 8 e 10, do Núcleo Rural Ponte Alta, e no Paranoá, das 9h às 13h, na chácara 4 do Núcleo Rural de Sobradinho dos Melos; e das 14h às 18h, na chácara São Gaspar no mesmo núcleo rural.

Em Planaltina, a manutenção preventiva será com substituição do transformador, o que afetará o fornecimento de luz, das das 13h às 17h, em seis quadras do Arapoanga: quadra 1, conjuntos C e D; quadra 2, conjunto J; quadra 5, conjunto D; quadra 10, conjunto L; quadra 12, conjuntos L e M; e quadra 14, conjunto L.

Em São Sebastião, o serviço feito será a manutenção preventiva, com substituição de transformador. Os conjuntos 8 e do 11 ao 15, da quadra 2, de São Bartolomeu, ficarão sem energia das 13h às 16h.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será religada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

* Com informações da Agência Brasília