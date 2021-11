CB Correio Braziliense

A 16ª edição da Corrida Tiradentes, que vai ocorrer em 4 de dezembro, às 17h, no Eixo Monumental, terá uma novidade. A organização do evento vai exigir dos atletas o comprovante de vacinação completa contra a covid-19.

As inscrições abrem às 8h desta sexta-feira (26/11) e os interessados têm até as 23h59 deste sábado (27/11) para garantir presença. Os participantes devem utilizar o aplicativo do Sistema Único de Saúde, o ConectSUS, e apresentar o comprovante por meio digital ou o cartão de vacinação na hora de retirar os kits de corrida.

Para se inscreverem, os atletas devem doar cinco quilos de alimentos não perecíveis, com validade superior a 30 dias. Serão oferecidas 1,5 mil vagas distribuídas nos percursos de 6km ou 10km. A prova será disputada em três categorias: cadeirantes, público geral e policiais militares. O percurso de 6km é destinado aos cadeirantes.

A idade mínima para participar da corrida é 16 anos. A entrega dos alimentos e a retirada dos kits serão nos dias 2 e 3 de dezembro no Restaurante da Cabe, em frente ao Hospital da Polícia Militar, no Setor Policial Sul.

Na próxima quinta-feira (2/12), os kits poderão ser retirados das 9h às 19h. Na sexta-feira (3/12), o horário para retirada é das 9h às 13h. Apenas o atleta inscrito poderá retirar o kit, que não será liberado para terceiros.



Com informações da PMDF