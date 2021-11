Metrô-DF: Trem apresenta defeito e passageiros deixam vagão

RM Rafaela Martins

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Os brasilienses que utilizam o serviço da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) enfrentaram transtornos durante o trajeto realizado na noite desta quinta-feira (25/11). Por volta das 22h40, um trem precisou ser evacuado na Estação Feira, no Guará.

Segundo relato de usuários, responsáveis pela empresa pediram que todos os passageiros descessem e aguardassem outro trem. No percurso teve lentidão, mas “não houve pane e o sistema não ficou parado. O problema durou somente 2 minutos”, garante o metrô.

Por meio de nota a companhia informou que houve falha na tração, e o veículo foi recolhido para manutenção e outro trem foi colocado em linha para substituir.

“O Metrô-DF informa que não houve pane e o sistema não ficou parado. Um trem apresentou uma falha de tração e precisou ser evacuado na Estação Feira. A ocorrência foi às 22h50 e durou 2 minutos. No percurso dele houve lentidão, o que deve ter sido sentido pelos passageiros. O trem foi recolhido para manutenção e outro foi colocado em linha para substituir”, diz o Metrô-DF.

Não é novidade

Em setembro, o governador Ibaneis Rocha (MDB) defendeu a concessão do metrô após descarrilamento. À época, um trem do metrô do Distrito Federal saiu dos trilhos por volta das 20h, de uma segunda-feira (13/9), próximo à Estação Central.

O vagão foi evacuado e a estação foi isolada. O trecho entre os pontos Central e Galeria está fechado e os trens estão circulando até a Estação Galeria. Não houve feridos. Tanto os usuários quanto o piloto do trem ficaram abalados.

A Estação Central precisou ficar fechada até o dia seguinte, terça-feira (14/9). De acordo com a Companhia do Metropolitano do DF (Metrô), equipes estiveram no local para restabelecer a operação no trecho afetado. A empresa informou que realiza manutenções periódicas nos trilhos.