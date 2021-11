Taxa de desemprego cai 2 pontos percentuais e é a menor dos últimos 5 anos no DF

CB Correio Braziliense

O Distrito Federal alcançou a menor taxa de desemprego dos últimos cinco anos. A Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal (PED-DF), divulgada nesta sexta-feira (26/11), apontou que a taxa de desemprego total diminuiu de 18,5% para 16,8%, entre outubro de 2020 e de 2021, o que equivale a queda de quase 2 pontos percentuais em um ano.

Realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos (Dieese), a pesquisa foi divulgada no canal da Codeplan no YouTube. De acordo com as informações, o número de desempregados foi estimado em 278 mil pessoas, 19 mil a menos que no mês anterior.



Além disso, os dados também mostram que o grupo de baixa renda tem sido o mais contratado; eles representavam 32% dos desempregados, e essa taxa caiu para 19,8%. O comércio tem sido a área que mais contrata, em conjunto com as áreas de serviço e construção civil. Em outubro do ano passado, o setor de serviços contratou 926 mil pessoas, e neste ano o número subiu para 985 mil.

No comércio, as contratações foram de 225 mil em 2020 para 239 mil neste ano. O recorte foi feito com dados da agência do trabalhador, que fazem o intermédio entre empresas e quem busca emprego no DF.



Com informações da Agência Brasília