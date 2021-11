Dia D: governo promove segundo mutirão de combate ao coronavírus no DF

RM Rafaela Martins

O governo do Distrito Federal (GDF) busca pessoas que ainda não tomaram a primeira dose e a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. Neste sábado (27/11), a Secretaria de Saúde está realizando um novo Dia D, das 8h às 17h, com pontos de atendimento em locais de grande movimentação, como a Rodoviária do Plano Piloto.

De acordo com a Secretaria de Saúde (SES-DF), o mutirão oferece a primeira dose (D1), a segunda (D2) e doses de reforço — para idosos e profissionais da saúde — e a dose adicional — para imunossuprimidos que receberam a segunda aplicação há, pelo menos, 28 dias.

Vale ressaltar que, somente pessoas com 40 anos ou mais, podem receber a (D3). Quem recebeu a segunda dose há, pelo menos, cinco meses e está dentro da faixa etária pode procurar um dos pontos de vacinação disponíveis.

O Dia D começou cedo. Para se imunizar basta comparecer no local com o cartão de vacina e um documento com foto. Não é necessário agendamento. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Saúde com outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), como a Secretaria das Cidades e as administrações regionais. Além disso, a equipe de saúde vai disponibilizar doses contra a Influenza.

Confira os locais:

