Covid-19: saiba onde se vacinar neste domingo (28/11)

(crédito: Angela Weiss / AFP)

Quem ainda não tomou a vacina contra a covid-19 e não está com o esquema de vacinação completo, pode aproveitar este domingo (28/11) para tomar uma das doses do imunizante. No Distrito Federal, vários pontos de vacinação estão abertos com vacinas de todas as marcas.

Os locais estão divididos para quem precisa receber a primeira dose (D1), a segunda (D2), as doses de reforço — para idosos e profissionais da saúde — e a dose adicional — para imunossuprimidos.

A vacinação começa às 8h na maioria dos postos espalhados pela Asa Norte, Samambaia e Ceilândia. Algumas unidades oferecem atendimentos noturnos até às 22h, como na Praça dos Cristais, que começa a partir das 18h para pedestres ou em formato drive-thru.

Cada local vai atender um grupo específico e não há a necessidade de agendamento. É importante conferir na lista divulgada pela pasta para saber o horário e o tipo de público.

Dose reforço

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou a ampliação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais. Para receber a chamada terceira dose é preciso completar, pelo menos, cinco meses de segunda aplicação. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira (29/11).

Dia D

Em mais um mutirão da campanha de imunização, o Dia D de vacinação contra a covid-19, no último sábado (28/11), teve baixa procura nos postos de vacinação do Distrito Federal. Apenas 5.618 doses foram aplicadas, o número é 52.7% menor do que a procura na primeira edição, quando 11.881 pessoas foram imunizadas. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) tinha expectativa de que 200 mil pessoas procurassem os pontos para completar o esquema vacinal.