Em duas horas, o Corpo de Bombeiros atuou no corte emergencial de 15 árvores

As chuvas do último sábado (27/11) causaram alguns estragos e incidentes pelo Distrito Federal. Em apenas duas horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar em, pelo menos, 15 cortes emergenciais de árvores. Esses chamados ocorreram entre 13h e 15h30.

As várias ocorrências para corte de árvore coincidiram com a forte chuva e ventos de grande velocidade que começaram no início da tarde de ontem. Os militares receberam chamados no Lago Sul (QI 27, QI 23, QI 21, QI 19, QL 22), Altiplano Leste, Lago Norte, Riacho Fundo II, Guará I, Candangolândia, Setor de Clubes Sul, Asa Sul (SQS 313), Planaltina e Jardim Botânico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas árvores obstruíram ruas, caíram em casas ou sobre a fiação elétrica pública. Ninguém ficou ferido. Além dos locais informados, outras regiões também acionaram a corporação e os atendimentos se estenderam até à noite.





















Mais chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais chuva para este domingo (28/11) em diversas regiões do DF. Ao que tudo indica, as precipitações serão semelhantes às de sábado: rápidas e intensas. Por isso, é importante tomar uma série de cuidados para evitar acidentes durante o período.

Mesmo com as altas chances de chuvas, o calor continua. A máxima pode chegar aos 30ºC. A umidade varia entre 45% e 95%.