Torcedores que agrediram dona de estabelecimento no Cruzeiro são detidos

RN Renata Nagashima

(crédito: Reprodução)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu duas mulheres de 21 e 24 anos por lesão corporal após agredirem a dona de um bar, no Cruzeiro Novo. A confusão começou por volta das 18h, na Quadra 1501.

Segundo informações da PMDF, as mulheres se envolveram em uma briga generalizada durante a final da Libertadores e agrediram a vítima. Os policiais do 7º BPM foram acionados e, ao chegarem no local, um bar do Bloco G, depararam-se com uma multidão que assistia ao jogo no telão.

A vítima, uma mulher de 41 anos,relatou, de acordo com a Polícia Militar, sobre a briga generalizada e, por meio de um vídeo gravado por terceiro, foi possível identificar as duas suspeitas da agressão que estavam no meio dos torcedores.

As mulheres foram detidas e conduzidas junto com a vítima e testemunhas à 5ª delegacia de polícia (Asa Norte).