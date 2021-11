Avô tenta impedir assassinato de neto e os dois são executados na Estrutural

DD Darcianne Diogo

(crédito: Guns Power/Divulgacao)

Avô e neto foram assassinados na madrugada deste sábado (27/11) na Chácara Santa Luzia, na Estrutural, após uma confusão. Segundo boletim de ocorrência da 8ª Delegacia de Polícia, Patrício Pucini Peixoto, 43 anos, foi morto ao defender o parente, um jovem de 15 anos.



De acordo com as informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), três homens foram até à casa de Patrício em busca do neto dele, na intenção de matá-lo por um suposto estupro cometido contra uma criança. Após ser surpreendido pelos suspeitos, o avô negou que o rapaz estivesse na residência e tentou tirar o trio, quando foi esfaqueado no tórax.

A mulher de Patrício solicitou socorro e o homem chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBM-DF), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A companheira dele também ficou ferida no braço e precisou ser encaminhada ao hospital. Em fuga, a vítima se escondeu na casa de uma vizinha, mas foi encontrado pelos criminosos, que efetuaram ao menos três disparos de arma de fogo contra ele.

À polícia, testemunhas relataram que o adolescente não tinha envolvimento com briga, trabalhava como pedreiro e frequentava a igreja. Elas acreditam, ainda, que o adolescente possa ter sido confundido ao ser morto. O caso é investigado pela 8ª DP, que trabalha para localizar os autores do crime.