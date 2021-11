Homem é preso após disparar contra frequentadores de bar em Ceilândia

RN Renata Nagashima

(crédito: Reprodução)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem que atirou contra frequentadores de um bar, em Ceilândia Norte, na noite do último sábado (27/11).

Segundo informações da corporação, o homem estava na sacada de casa e, primeiro, atirou pedras em um carro que estava estacionado no estabelecimento. Em seguida ele efetuou os disparos usando uma arma de fogo.

A PMDF foi acionada por volta das 20h30 para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na entrequadra 19/21. No local, os militares foram informados que o homem havia atirado contra as pessoas de dentro do apartamento.

Os policiais localizaram o imóvel e, durante a busca, encontraram um revólver calibre 32 com duas cápsulas deflagradas e duas picotadas.

O homem foi preso e encaminhado à 15ª delegacia de polícia (Ceilândia Centro).