IFB da Asa Norte teria encerrado provas do Enem uma hora antes

CN Cristiane Noberto

(crédito: Carlos Vieira/CB)

O Instituto Federal de Brasília da Asa Norte teria encerrado o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) uma hora antes do previsto. O certame começou às 13h30 deste domingo (28/11) e o fim oficial estava marcado para às 18h30.

O arquiteto Rodrigo Marar afirmou ao Correio que os dois enteados teriam sido impedidos de utilizar a última hora de teste. “Encerram as provas às 17h30. Começaram a recolher os cadernos e mandaram todo mundo embora. Os meninos chutaram um monte de questões. Após perceber o erro, a coordenadora ainda correu atrás dos candidatos para retomar o teste, mas muitos já tinham ido embora”, disse. O homem ainda afirmou que o problema ocorreu apenas na sala dos meninos.

A reportagem entrou em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do Enem, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Aguarde mais informações.