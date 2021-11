Enem: Segundo dia de aplicação das provas é neste domingo (28)

E EuEstudante

(crédito: Shutterstock)

A segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será aplicada neste domingo (28) nas versões impressa e digital. O segundo dia de prova será para os exames de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h, no horário de Brasília, e fechados às 13h.

Apesar dos portões fecharem às 13h, as provas serão aplicadas somente das 13h30 às 18h30 para os participantes regulares. Às 19h30, encerra o horário de aplicação para aqueles que solicitaram tempo adicional e tiveram o pedido aprovado. Já aqueles que solicitaram recurso de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras) terão duas horas a mais para responder às provas, podendo concluir o exame até as 20h30.

Os participantes devem levar o cartão de confirmação e um documento de identificação com foto é obrigatório, além, claro, de máscaras álcool em gel e caneta esferográfica da cor preta e material transparente. O participante que não puder apresentar a via original do documento de identificação por motivo de extravio, perda, furto ou roubo pode realizar as provas desde que apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias. Aqueles que não compareceram ao primeiro dia do exame podem realizar as provas do segundo, que servirão somente para autoavaliação de conhecimentos.

O participante que precisa da Declaração de Comparecimento no Enem 2021, deve emitir o documento, disponível na Página do Participante. A declaração deve ser impressa e apresentada ao chefe de sala antes do candidato entrar na sala de provas. Ainda não é permitido levar qualquer dispositivo eletrônico como telefones celulares, smartphones, tablets, máquinas calculadoras, fones de ouvido, entre outros materiais estranhos à realização da prova, previstos no edital do exame.