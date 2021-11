Via se desfaz e provoca acidente de cinco carros em Taguatinga

PG Pablo Giovanni*

(crédito: Corpo de Bombeiros)

Cinco carros se envolveram em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (28/11), na via de ligação entre a QNF e QNL, em Taguatinga. O asfalto, já remendado, se desfez devido às chuvas na via provocando os acidentes.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os acidentes aconteceram próximo ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), às 15h. Apesar da quantidade de veículos envolvidos, ninguém ficou ferido.

Período chuvoso

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta terça-feira (30/11) é de tempo instável na maior parte do dia. A expectativa é de pancadas de chuvas e ventania a qualquer momento do dia.

Em nota, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) emitiu alerta para chuvas intensas em todo o DF. Entre as dicas, o órgão orienta que o motorista aumente a distancia do carro a frente, não atravesse locais com água acima do meio fio e, caso esteja em risco, ligar no número 199.