Quatro pessoas ficam feridas em colisão entre ônibus e caminhão no Eixinho

CB Correio Braziliense

Todos os feridos estavam conscientes, orientados e estáveis - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Quatro pessoas se feriram em uma colisão entre um ônibus e um caminhão no Eixinho W, sentido Rodoviária, altura da Quadra 114, nesta segunda-feira (29/11). O acidente aconteceu por volta de 7h da manhã.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três passageiros do ônibus da empresa Urbano ficaram feridos: uma mulher de 32 anos, com dor no braço esquerdo, outra de 53 anos, com dor lombar, e um homem de 37 anos com dor na face. Os três foram levados ao Hospital de Base.

O caminhão envolvido era um Ford Cargo, da empresa Ecobras, responsável pela coleta de lixo. O condutor, de 55 anos, não se feriu, mas uma passageira do caminhão, de 43 anos, relatou dor na perna e também foi levada para o Hospital de Base.

Todos os feridos estavam conscientes, orientados e estáveis. Durante o atendimento, uma das faixas de rolamento da via foi interditada no sentido e permaneceu aos cuidados do Departamento de Trânsito (Detran-DF).

Colisão entre caminhões

Colisão entre dois caminhões deixa dois feridos nesta segunda-feira (foto: CBMDF/Divulgação)

Também nesta segunda-feira (29/11), por volta de 3h50, dois caminhões se envolveram em uma colisão. O condutor do Ford Cargo branco, de 57 anos, ficou preso às ferragens e, após ser retirado, foi imobilizado e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Planaltina, com ferimentos nas pernas e dor no tórax, porém estava consciente, orientado e estável.

No mesmo caminhão, uma passageira ficou ferida, com um corte na testa e no lábio inferior, além de dor nas pernas e nos braços, e foi levada ao Hospital de Planaltina.

No outro veículo, um caminhão M. Benz vermelho, o condutor não se feriu. Durante o atendimento, uma das faixas de rolamento foi interditada.