DF registra chuva forte, raios e rajadas de vento nesta segunda (29/11)

PM Pedro Marra

(crédito: Felipe Rocha)

A chuva forte causou rajadas de vento, queda de raios e alagamentos em alguns pontos do Distrito Federal, na tarde desta segunda-feira (29/11). Na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), a chuva intensa dificultou a visibilidade dos motoristas.

Na Estrutural, perto da Cidade do Automóvel, e no Guará 1, o céu ficou totalmente encoberto por nuvens escuras e começou a chover por volta das 15h. Na parte de baixo do viaduto da entrada de Taguatinga, houve alagamento e muito transtorno para os motoristas.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira (29/11) é de tempo instável na maior parte do dia. A tendência é que esse cenário continue durante a madrugada, com pancadas de chuvas e ventania a qualquer momento.

Em nota, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) emitiu alerta para chuvas intensas em todo o DF. Entre as dicas, o órgão orienta que o motorista aumente a distancia do carro a frente, não atravesse locais com água acima do meio fio e, caso esteja em risco, ligar no número 199.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) não confirmou estragos por causa da chuva. Confira abaixo as regiões do DF com forte chuva:

Entrada de Taguatinga

Guará 1

Estrutural

?

Aguarde mais informações