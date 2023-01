Ladrão de caminhonetes é preso após perseguição em Taguatinga

NG Naum Giló

Objetos e equipamento apreendidos com o homem especialista em furto de caminhonetes preso em Taguatinga - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem — especialista em furto de caminhonetes — foi preso, por receptação, nesta quarta-feira (11/1), no Pistão Norte, em Taguatinga. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele já tinha diversas passagens criminais. A prisão foi por volta das 16h30.

O homem foi visto pelo Grupo Tático Rodoviário (TOR) trafegando na via em uma caminhonete roubada ainda nesta quarta-feira, na Asa Sul. A equipe deu ordem de parada, mas o motorista ignorou e tentou fugir. A perseguição durou alguns minutos até que o condutor parou o veículo e tentou fugir a pé, mas logo foi capturado.

O Major Michello Bueno frisou que o detido é altamente especializado em furto de caminhonetes. “Ele usava um controle remoto de portão para conseguir impedir que o dono do veículo furtado fechasse a porta do veículo e tem um equipamento que bloqueia sinal de rastreador e outro que o possibilita ligar o carro mesmo sem a chave”, detalha.

O preso tem passagens por furto, receptação e adulteração de veículos e foi conduzido para a 12ª Delegacia de Polícia.



Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!