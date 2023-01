Motociclista morre após cair e ser atropelado por caminhão na DF-230

CB Correio Braziliense

(crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Nesta quinta-feira (12/1), um motociclista morreu após cair da moto e ser atropelado por um caminhão na DF-230, em Planaltina, no Distrito Federal. O acidente aconteceu por volta das 16h30.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar no local, encontrou o homem embaixo do caminhão já sem os sinais vitais. Até a última atualização dessa reportagem, a corporação não havia identificado a vítima.

Em nota, os bombeiros informaram que o motociclista estava "com múltiplas fraturas e ferimento incompatível com a vida" e a moto conduzida pela vítima foi encontrada fora da pista.

Durante o atendimento do Corpo de Bombeiros, uma faixa da via ficou interditada, sentido Morro da Capelinha. O motorista do caminhão não se feriu e contou aos bombeiros que o motociclista estava no sentido contrário quando caiu na pista, se separou da moto e ficou na via em que o caminhão trafegava.

