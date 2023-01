Sexta-feira 13: sete superstições assustadoras que envolvem a data mística

JA Jéssica Andrade

Cercada de muitas superstições, as sextas-feiras 13 são sinônimos de sorte para alguns e de azar para outros. Em 2023, ela acontecerá duas vezes, em janeiro e em outubro. Não há uma origem certa sobre os mistérios desta data, mas ela já foi tema de muitos filmes de terror.

Não há consenso sobre a origem da data mística e ela não é uma convenção global. Marcos Aurélio Fernandes, professor de filosofia e especialista em fenomenologia da Universidade de Brasília (UnB), explica que a sexta-feira 13 é considerada no nosso país um dia de infortúnio, mas isso não é uma crendice universal.

“Por exemplo, os povos de língua hispânica e também os gregos consideram o dia de infortúnio a terça-feira 13. Já na Itália, considera-se o dia de infortúnio sexta-feira 17. Então é um costume, uma crendice limitada a certos povos”, diz.

De acordo com o especialista, o medo da sexta-feira 13 se chama parascavedecatriafobia. O termo vem da junção das palavras gregas “paraskevi” (“sexta-feira”), “dekastreis” (“treze”) e “phobia” (“medo”). A palavra é considerada uma variação do termo “triskadekafobia” ou “fobia do número 13”.

Para os místicos, a data envolve uma série de hábitos e superstições como descer da cama com o pé direito, evitar olhar para gato preto ou quebrar ou olhar-se no espelhos. Aqui relacionamos algumas superstições que você deve ficar atento e dicas de como "sobreviver ileso" a data, segundo a sabedoria popular. “São gestos que quem tem esse medo evita enfrentar”.

Vale destacar que esses hábitos tratam-se superstições. Segundo Fernandes, superstições são imitações da religião. “Pela superstição, a pessoa tem confiança em determinadas formas ou ritos, pelas quais elas acreditam conciliares com poderes superiores que podem ser ameaçadores. Então, é uma maneira da pessoa suavizar o relacionamento com esses poderes superiores diante das quais o homem se sente impotente”.

1. Descer da cama

Na sexta-feira 13, recomenda-se descer da cama com o pé direito. Segundo um antigo costume romano, os lados direito e esquerdo simbolizam o bem e o mal, respectivamente. Para quem acredita no misticismo, ao acordar, as pessoas devem se preocupar em colocar primeiro o pé direito no chão, calçar primeiro o sapato do pé direito e entrar nos lugares pisando primeiro com o pé direito.

Além disso, é preciso ficar atento ao lado em que você deita na cama. É preciso deitar e levantar pelo mesmo lado. Há uma tradição que diz que acordar do lado errado na cama deixa a pessoa de mau humor.

A relação do gato preto com azar é apenas uma superstição. Animais não devem ser maltratados em nenhuma situação. (foto: Reprodução/Freekpik)

2. Olhar para gato preto

Os místicos acreditam que os gatos teriam um pacto. Além disso, a cor preta dos animais lembra as trevas, por isso, segundo supersticiosos, não traz boas energias. Por isso, as pessoas costumam virar as costas para gatos pretos para evitar que esses animais passem na frente ou cruzem o caminho.

É importante destacar, mais uma vez, que trata-se de uma superstição. Animais não devem ser maltratados em nenhuma situação.

3. Cuidado com o espelho

Segundo os supersticiosos, quebrar um espelho na sexta-feira 13 pode atrair 7 anos de azar. Além disso, olhar em um espelho quebrado também pode representar má sorte. Acredita-se ainda que a morte poderia ser vista no reflexo do espelho. Sendo assim, na sexta-feira 13 é aconselhado que eles estejam cobertos por um tecido.

4. Passar debaixo da escada

Segundo a crendice popular, a escada é um símbolo de subida, de acesso social, de elevação. Passar por debaixo dela na sexta-feira 13, de acordo com os supersticiosos, pode representar uma renúncia a isso e um distanciamento do que faz ascender nos negócios, na profissão, nas relações e na fama.

Deseja ter fama e prosperidade? Então nada de passar debaixo de uma escada em uma sexta-feira 13 (foto: Freepik/Reprodução)

5. Refeições para 13 pessoas

O número 13, para os místicos, lembra a quantidade de pessoas que estavam com Jesus na última ceia, sendo Judas, o traidor, o último a chegar. Dessa forma, a recomendação é que as refeições sejam servidas para 12 ou 14 pessoas para evitar traições. Mas a tradição vai além e diz que, se todos estiverem à mesa, o primeiro a se levantar será o primeiro a morrer.

6. Deixar o pente ou a escova cair

Se não quiser se aborrecer em uma sexta-feira 13, não deixe que a escova ou pente caia enquanto se arruma o cabelo, dizem os supersticiosos. Isso vale para qualquer dia do ano. Porém, em uma sexta-feira 13, é melhor tomar ainda mais cuidado.

7. Bater três vezes na madeira

Não se sabe a origem deste gesto, mas bater três vezes na madeira pode espantar a má sorte. Uma das teorias remetem a madeira ao material com o qual foi feita a cruz em que Jesus foi crucificado, assim tocar na madeira é uma forma de invocar a proteção de Deus.

Por fim, o professor Marcos Aurélio Fernandes destaca que as superstições envolvendo a sexta-feira 13 são perpetuadas através da transmissão do medo, passado de uma geração para outra. “Essa transmissão não é racional. É baseada em sentimentos, sobretudo, no sentimento do medo. Elas se perpetuam através de uma espécie de ‘contágio desse sentimento de medo’ e não propriamente de ensinamentos racionais”, explica.

Outras formas apontadas pelo especialista de perpetuação dessas crendices é o cinema e a literatura: "Há algumas obras literárias e dos cinemas relacionadas com a sexta-feira 13. Tem um famoso filme também chamado Sexta-feira treze que pelos Estados Unidos chegaram até a nossa cultura de massa, digamos assim”.

