Número de bolsonaristas na Papuda sobe para 905; na Colmeia são 493

Td Talita de Souza

Bolsonaristas foram presos no domingo (8/1), após invadirem e depredarem as sedes dos Três Poderes - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) informou, na noite desta sexta-feira (13/1), que mais um grupo de presos nos atos golpistas de domingo (8/1) foi encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda e à Colmeia, a penitenciária feminina do DF. Agora, são 905 homens presos e 490 mulheres detidas por invadir e depredar a sede dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios.

Até a noite desta sexta-feira (13/1), entraram oficialmente no sistema prisional do DF 1.398 pessoas presas no movimento golpista. Segundo a pasta, os extremistas estão “separados do restante da massa carcerária”. Os homens, por exemplo, são concentrados em apenas uma ala da Papuda, no Centro de Detenção Provisória II, e não dividem celas com presos por outros crimes.

Com o intenso deslocamento de presos, o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Wenderson Souza e Teles, publicou uma nota em agradecimento aos policiais penais “por não medirem esforços para cumprir a missão com êxito”.

“Sem sombra de dúvidas, são vocês que fazem da Polícia Penal do DF uma das melhores polícias do Brasil, exatamente pelo excepcional senso de dever, disciplina consciente e espírito de corpo demonstrados durante o cumprimento da missão”, escreveu o secretário em nota.

Bolsonaristas passam por triagem de saúde ao entrar em presídios

Uma série de exames são feitos nos golpistas ao serem recebidos na Papuda e na Colmeia. Os homens e as mulheres são testados contra a covid-19 e, também, podem se vacinar contra a doença, se quiserem.

São feitos, também, exames de controle de pressão arterial, diabetes, e busca de outras doenças, como tuberculose, sífilis e HIV positivo.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.