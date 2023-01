Vacina contra covid para golpistas presos é facultativa, diz Seape

Td Talita de Souza

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) informou, nesta quinta-feira (12/1), que os bolsonaristas presos durante os atos golpistas de domingo (8/1) são vacinados contra a covid-19 apenas se decidirem, de maneira autônoma, receber o imunizante. A vacinação é feita durante triagem médica realizada quando o detento ingressa no Complexo Penitenciário da Papuda ou na Colmeia, a penitenciária feminina do DF.

O processo de entrada dos presos nos presídios viralizou nas redes sociais após a imprensa detalhar o caminho dos golpistas até a cela. O detalhe da vacinação foi o que mais chamou a atenção, visto que os bolsonaristas, em grande parte, são contrários à imunização contra a covid-19.

Em nota, a Seape frisou que não há obrigatoriedade dos detentos em tomar o imunizante. “É oferecida ao custodiado a possibilidade de se imunizar, sendo ofertada, dentre outras, a vacinação contra o Coronavírus, sendo facultado o recebimento”, diz o texto enviado ao Correio.

Além da vacinação, os golpistas são testados para verificar se estão com o vírus ativo. São feitos, também, exames de controle de pressão arterial, diabetes, e busca de outras doenças, como tuberculose, sífilis e HIV positivo. Até o momento, 1.167 pessoas foram encaminhadas para o sistema prisional do DF: 674 homens foram para a Papuda e 493 mulheres para a Colmeia.

