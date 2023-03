Calor e sem chuvas: veja a previsão do tempo para o DF nesse fim de semana

PG Pablo Giovanni

(crédito: . .Paulo Negreiros/Especial/CB)

O brasiliense que é fã de um solzinho, clima seco e sem chuvas, pode esperar que o tempo deve permanecer assim durante todo o fim de semana, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima deve chegar a 29ºC no Distrito Federal e com poucas nuvens no céu.

“Nesse fim de semana, a gente mantém o clima do que foi visto na sexta (24/3). É praticamente firme, nada de clima. Deve seguir assim, pelo menos, até segunda (27/3)”, detalhou o meteorologista Cleber Souza.

Já a partir de terça (28/3), a previsão é que volte a chover na capital federal. Vale lembrar que, para aproveitar o sol, é preciso ser responsável, usando protetor solar e a ingestão de bastante líquido ao longo do dia.



Fim de semana

Sábado - mínima de 14ºC e máxima de 29ºC

Domingo - mínima de 14ºC e máxima de 30ºC

