Homem é preso em Taguatinga após série de roubos na mesma noite

Um homem foi preso em Taguatinga, na noite de sexta-feira (24/3), suspeito de realizar vários roubos. Com ele, foram localizados celulares, óculos, fones e ouvido e dinheiro. A suspeita é que ele tenha roubado os objetos em uma farmácia e em um coletivo. Além disso, a polícia acredita ainda que ele tenha roubado pedestres na mesma noite.

Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estavam em patrulhamento em Taguatinga quando foram acionados para uma ocorrência em uma farmácia. Um funcionário do local informou à polícia do roubo do seu celular e passou as características do autor. Pouco tempo depois, os policiais foram informados de um roubo a um coletivo realizado por um homem com as mesmas características.

O suspeito foi avistado logo depois na área CSG em Taguatinga. Ao ser abordado pelos policiais, ele resistiu e tentou sacar uma faca, entrando em luta corporal com os militares. Os policiais conduziram o homem à 21ª Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pelas vítimas e autuado em flagrante por roubo e resistência.

