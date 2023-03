Quarteto é detido após furtar carnes em mercados

MF Mila Ferreira

Quatro pessoas foram flagradas por policiais militares, na noite da última sexta-feira (24/3), com peças de carnes furtadas de um mercados em Águas Claras e no Cruzeiro. Dois homens e duas mulheres estavam em um carro quando foram abordados por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) por volta de 23h. Na ocasião, constatou-se que o grupo estava em posse de seis peças de picanha, duas de salmão, um salame e um camarão extra.

Na busca pessoal aos suspeitos, nada foi encontrado. Porém, as peças de comida foram encontradas dentro do carro. O grupo foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, para registro de furto a comércio.

Confira no vídeo abaixo imagens das câmeras de segurança de um dos supermercados, de onde o grupo furtou as carnes:

