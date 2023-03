Empresário é morto a pauladas em Sobradinho

DD Darcianne Diogo AS Amanda Sales

(crédito: Foto: Redes Sociais )

Felipe Aurelio Barbosa dos Santos, 20 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito federal (PMDF), nesta sexta-feira (24/3), suspeito de matar a pauladas o empresário Wilson Fernandes Carneiro, 61. O crime ocorreu na quarta-feira (22/3) e a vítima morreu na manhã deste domingo(26/3).

Carneiro era dono da padaria Três Poderes em Sobradinho e era bem conhecido na região. De acordo com as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Felipe acreditava que o empresário tinha um relacionamento com sua companheira.

Segundo o delegado da 13ª Delegacia de Polícia, Hudson Maldonado, o autor, fez uma emboscada para a vitima fingindo ser sua companheira. "Ele se passou por ela e mandou mensagens para o empresario o convidando para um encontro na região. Ao chegar ao local, Wilson a aguardou por alguns minutos e em seguida o autor se aproximou e o atingiu com diversos pauladas na cabeça."

A apuração da Policia Civil afirma que antes de agredir a vítima, o autor estava consumindo maconha e teria chegado ao local do crime na companhia de dois homens que ficaram como expectadores dentro de um carro. A corporação segue as investigações sobre a participação de terceiros e quem tiver informações pode denunciar por meio do 197 de forma anonima e sigilosa.

O autor teria vindo à capital a poucos meses e já tem passagem por roubo em residência. (foto: Foto: Divulgação)

O agressor teria vindo com sua companheira do Maranhão para o Distrito Federal há pouco tempo e por lá ele já tinha passagem por roubo em residência. Felipe foi indiciado por homicídio qualificado praticado por emboscada, motivo torpe e crueldade. Se condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão.

Até o momento, segue em prisão temporária que deve ser convertida em preventiva

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.