Indígena denuncia ter sido agredido por segurança em festival no DF

MF Mila Ferreira

(crédito: Marcelo Ferreira)

O artesão indígena Jean Hernandes Togojebado de Melo, 23 anos, denunciou, neste domingo (26/3), ter sido vítima de agressão por parte de um segurança no Match Festival, que aconteceu sábado (25/3) no Minas Tênis Clube em Brasília. Segundo ele, o homem o teria agredido com golpes de cassetete, que atingiram o supercílio e as costas. Jean registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte.

Jean perdeu a esposa de vista, quando ela foi ao banheiro. Preocupado, pediu ajuda a dois seguranças do evento. "Como eu não tenho costume de frequentar eventos desse tipo, resolvi pedir ajuda para encontrar minha esposa. Falei com dois seguranças e expliquei que eu sou indígena. Logo depois de falar isso, chegou um terceiro segurança, encapuzado, e me bateu com golpes de cassetete", contou Jean à reportagem. "Depois, me colocaram para fora da festa com muita violência e, na hora que coloquei o pé para fora do local, fui assaltado. Ainda pedi ajuda a uns policiais que estavam por perto, mas eles informaram que eu precisaria ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência", completou.

Por estarem sem celular, Jean e a esposa Yapo Alice Ikpeng, 21, foram a pé do Minas Tênis Clube até a Reserva Indígena do Noroeste, onde vivem. Jean é natural do Mato Grosso, mora em Brasília desde 2015 e faz parte do povo Boe-Bororo. A única fonte de renda do casal é a produção e a venda de artesanato indígena, por meio das redes sociais, na página @art.indigena_. Segundo Jean, a atividade ficará prejudicada, devido ao roubo dos celulares.

Outro lado

O Correio entrou em contato com a produção do Match Festival que informou ainda não ter ciência do episódio. "Estamos aguardando um retorno da equipe de segurança para ver o que realmente aconteceu e porque aconteceu, deixando bem claro que estamos à disposição para ajudar no que for preciso e prestar todos os esclarecimentos. Estamos tentando conseguir as imagens das câmeras de segurança do clube", posicionou-se a produção, em nota.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.