Policial ameaça a mulher com tiros, é denunciado pela filha e preso no Cruzeiro

Um policial civil foi preso, na noite de sábado (25/3), na Quadra 4 do Cruzeiro Velho, sob acusação de violência doméstica contra a mulher dele. A denúncia foi feita pela filha do acusado, uma agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionados pela filha e conduziram o acusado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Quando os policiais militares chegaram ao local, a mulher estava trancada em um quarto para se proteger das ameaças do marido. Segundo a vítima, o marido ainda efetuou dois disparos enquanto a ameaçava. Ninguém ficou ferido. Ao ser detido, o homem apresentava sintomas de embriaguez e chegou a resistir à prisão. Uma pistola calibre 40 foi apreendida.

