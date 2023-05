Saúde contrata rede privada para fazer 849 cirurgias. Veja quais

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) formalizou novos contratos com hospitais privados para a realização de 849 cirurgias eletivas. A lista com os cinco hospitais selecionados para os procedimentos foi publicada em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF), na última quinta-feira (18/5). Para esta semana, a expectativa é de que outros estabelecimentos sejam anunciados e ocorra a formalização de novos contratos.



Depois do chamamento e da oficialização do acordo, as unidades de saúde terão prazo de 120 dias para concluir as cirurgias. Os procedimentos feitos serão de colecistectomia videolaparoscópica (retirada de vesícula), hernioplastia umbilical, hernioplastia inguinal e ginecologia para histerectomias (remoção cirúrgica do útero).

Além das cirurgias, os contratos incluem consultas pré e pós-operatórias para os pacientes; consulta pré-anestésica; equipamentos, insumos e curativos pós-operatórios; biópsias (para as colecistectomias e histerectomias) e internação pós-operatória por 48 horas.

Força-tarefa

Iniciada em outubro do ano passado, uma força-tarefa realizou 3.233 cirurgias por meio de contratos com a rede hospitalar privada. Segundo a Saúde, as instituições já finalizaram 2.384 procedimentos. O objetivo da pasta é completar o total, contratando as 849 operações remanescentes.

A medida de esforço foi anunciada pela pasta para superar os efeitos da pandemia da covid-19, que paralisou as operações eletivas. Os pacientes beneficiados são usuários já acompanhados pela rede pública e encaminhados de acordo com as prioridades do Complexo Regulador do Distrito Federal.

Para que sejam selecionadas, as empresas privadas de saúde passam por avaliação técnica, administrativa e jurídica. Os contratos de complementaridade ao SUS são previstos na legislação.



