MP oferece denúncia contra homem que matou ex-mulher com 47 facadas

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra Reriton Gomes, de 38 anos, acusado de matar a ex-companheira Gabriela Bispo de Jesus, 33, em Samambaia Sul. O crime ocorreu em 9 de maio deste ano e a vítima, segundo laudo policial conclusivo, levou 47 facadas.

Tudo teria ocorrido após uma discussão. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Reriton pegou uma faca e desferiu golpes contra a mulher. Ele fugiu da cena do crime levando o filho do casal, 3. Inicialmente, o laudo prévio tinha apontado que Gabriela teria morrido após ter sido esfaqueada 26 vezes.

No dia seguinte ao crime, na quarta-feira (10/5), o autor entregou a criança para o advogado, que deixou o menino aos cuidados da polícia. A criança apresentava boas condições de saúde e foi entregue ao Conselho Tutelar da região de Samambaia.

Reriton acabou se entregando no domingo (14/5), em uma delegacia de Planaltina. Ele foi indiciado pela prática de homicídio duplamente qualificado (entre as qualificadoras está a de feminicídio). Agora, cabe ao juiz decidir se aceita ou não a denúncia apresentada pelo MPDFT.

Relacionamento conturbado

Gabriela e Reriton estavam juntos havia três anos e viviam um relacionamento conturbado, segundo relataram testemunhas. De acordo com as investigações, o homem não aceitava o término da relação. Na manhã de terça-feira, antes de ir à casa de Gabriela, Reriton esteve em um bar de Samambaia e, quando voltou para a residência, começou a discutir com a mulher. Após isso, ele pegou uma faca e desferiu facadas contra Gabriela. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as facadas atingiram o tórax.

De acordo com uma testemunha, Reriton é bastante carinhoso com o filho, que ele pega de 15 em 15 dias para passarem um tempo juntos. Porém, se alterava bastante durante as brigas com a ex-mulher. Outros moradores relataram que a maioria das discussões ocorria após o casal tomar bebidas alcoólicas.

Gabriela trabalhava em uma distribuidora de bebidas de Samambaia, e Reriton atuava na área de serviços gerais de um edifício localizado no Setor de Indústrias Gráficas (SIG).



