Sesi Lab tem atividades gratuitas para toda a família no final de semana

NG Naum Giló

(crédito: Bruna Araujo/Divulgação)

Neste final de semana, entre os dias 7 e 9 de julho, o Sesi Lab estará com atrações gratuitas para todas os públicos. Entre os destaques, os espetáculos Achadouros e Dança materna promoverão uma verdadeira ocupação de bebês e mamães — por trazerem reflexões poéticas sobre a chegada dos filhos. O cantor pernambucano Chinaia e o filho Matheus também estão na programação e vão apresentar o projeto Mini Joia, no sábado (8/7) e no domingo (9/7), às 17h.

A programação faz parte do Brinca+ SESI Lab, que tem foco no público infanto-juvenil e ocorre durante todo o mês de julho, com shows, performances, teatro, narração de histórias, filmes e oficinas.

Para participar da programação gratuita de julho nas áreas externa e interna do SESI Lab é necessário emitir ingresso na plataforma Sympla. Em todos os dias a entrada será permitida até uma hora antes do fechamento.

Já nas sextas-feiras do mês, a programação de férias contará com atividades e apresentações às 10h, às 14h, 15h e às 16h. Nos sábados e domingos, as atividades serão às 11h, às 14h, às 15h e às 17h. Ficam disponíveis também as galerias interativas disponíveis do SESI Lab.

O horário de funcionamento de julho se mantém o mesmo: terça a sexta-feira, das 9h às 18h e sábados e domingos, das 10h às 19h. A programação completa do Brinca + Sesi Lab pode ser conferida no perfil do Sesi Lab no Instagram.

Confira as oficinas de sexta a domingo no Brinca+ SESI Lab:

Soltando Pipas no SESI Lab: Oficina desenhada especialmente para estimular sentidos e habilidades cognitivas na confecção e brincadeira de soltar pipas, além apresentar a ciência envolvida nessa brincadeira. Na hora de empinar, é preciso trabalhar em equipe. Através dessa atividade com a mão na massa, as crianças construirão suas próprias pipas e se divertirão com o desafio gostoso de colocá-las no ar.

Boomerang: Ensina a fazer e lançar esses objetos incríveis e milenares. O oficineiro Daniel Mendes Galvão, também conhecido como Titis, e seu parceiro de invencionices João Gabriel Rocha possuem 15 anos de experiência na manufatura e ensino dessa arte.

Ora, bolhas!: A oficina pretende abordar conceitos de ciências, investigar tecnologias e propor espaço para exploração artística utilizando bolhas de sabão de diferentes tamanhos e formatos. Ao fabricar o próprio instrumento para criar bolhas gigantes, os participantes poderão observar propriedades dos líquidos como tensão superficial e densidade. Também poderão correlacionar formas bidimensionais, tridimensionais e proporção entre os tamanhos das bolhas criadas.

Ilustração com Aquarela: Os participantes aprendem técnicas da aquarela por meio de exercícios e experimentações para que possam criar sua própria ilustração e levá-la para casa. Em cada oficina será abordado um tema para ilustrar entre eles: botânica, autorretrato e objetos.



Brinca + Sesi Lab

Entre 7 e 9 de junho, a partir das 10h, no Sesi Lab, Setor Cultural Sul. Livre para todas as idades. Gratuito.

