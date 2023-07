MP questiona à Polícia Civil sobre demora na emissão da carteira de identidade

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) questionou, durante reunião na segunda-feira (3/7), o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) a respeito da demora na emissão de carteiras de identidade. A PCDF terá que esclarecer sobre o andamento do processo de licitação que tem o objetivo de contratar empresa para emissão dos documentos.

A PDDC também deverá ser informada em relação ao tempo de espera oferecido pelo sistema da PCDF e se há possibilidade de ampliação das vagas e horários disponíveis para o agendamento no site da instituição. O Ministério Público quer a quantidade necessária de pessoas para a realização do serviço e se há previsão de concurso público. A PCDF tem o prazo de 10 dias para prestar as informações.

Outro ponto que deve ser informado pela PCDF ao MPDFT e se há possibilidade de extensão do horário de atendimento ao cidadão nos postos de identificação, além de comunicar à sociedade sobre possíveis ampliações dos serviços de emissão.





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.