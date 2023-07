Estudantes atuam em blitz educativa para prevenir incêndios florestais

LB Laezia Bezerra

(crédito: Divulgação/Ascom Sema)

Foi realizada, nesta quinta-feira (6), a última blitz educativa para prevenir incêndios florestais no Distrito Federal. A ação na Estação Ecológica de Águas Emendadas foi coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), em parceria com outros órgãos do governo, e contou, ainda, com a participação de 30 alunos da Escola Classe I de Planaltina.

O objetivo da blitz é conscientizar a população sobre a proibição de queimadas e os perigos causados pela queima de lixo e resto de poda, principais causas de incêndios.



"A participação dos estudantes foi fundamental, por despertar neles a importância dos cuidados com o meio ambiente”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes.

Motoristas e passageiros que passavam pelo local foram orientados sobre os perigos das queimadas e os prejuízos causados ao meio ambiente.

