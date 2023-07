PM Pedro Marra

Policiais civis escavam local onde homem foi morto por esposa e comparsas em chácara de Águas Lindas de Goiás - (crédito: PCGO/Divulgação)

Vítima de agressões físicas e sexo forçado por parte do marido, uma mulher, identificada como Tereza Aguiar Araujo, 45 anos, foi presa, na noite dessa quarta-feira (6/7), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, por matar e enterrar o companheiro, Francisco Sousa Araujo, 42, em uma chácara do Setor de Mansões Itamaracá, em 23 de junho.

Segundo o delegado Vinicíus Máximo da Silva, do Grupo de Investigação de Homicídio (GIH), da região, a mulher confessou participação de outros envolvidos no caso: um amante, dois filhos, o dono da chácara e um casal que mora de favor no lote. “O Antônio, dono da chácara, está foragido. O menor de idade não foi encontrado”, confirma Vinicíus.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) suspeita que 23 de junho foi a data em que o homem visualizou mensagens no celular pela última vez. “Ele a agredia bastante, principalmente pelo fato de ela estar convivendo com outro homem”, afirma o investigador.



O delegado detalha que, nesta quinta-feira (6/7), policiais civis da unidade localizaram a cova com o corpo de Francisco. “Vimos marcas de machado na cabeça, facadas, uma espingarda enterrada. Os vizinhos escutaram tiros na região, mas não vimos marcar de tiro no corpo dele”, diz. No local, policiais civis encontraram ao menos dez munições de uma espingarda.













Para cometer o crime, o grupo armou uma emboscada para a vítima, que foi chamada para beber álcool na residência. “Deram bebida, o mataram e enrolaram o corpo em uma lona. Depois cavaram uma cova antes de enterrá-lo”, finaliza o delegado do GIH de Águas Lindas de Goiás.

Os envolvidos no crime foram presos por ocultação de cadáver, homicídio e corrupção de menores.

