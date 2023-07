Foragido por tentativa de feminicídio é preso em São Sebastião

JE Júlia Eleutério; Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução/ Redes Sociais)

Um homem de 21 anos foi preso, nesta quinta-feira (6/7), por tentar matar a ex-namorada, de 20 anos. O rapaz, identificado como Eduardo Henrique Carvalho da Silva, não aceitava o término da relação. Ele enforcou a vítima e a esfaqueou no pescoço. Depois de cometer o crime, ele fugiu do local, permanecendo escondido na casa de uma tia por dois dias até ser localizado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Sem aceitar o fim do relacionamento, Eduardo tentou matar a ex, na última terça-feira (4/7), no Bairro Vila Nova, em São Sebastião. O autor enforcou a vítima e deu um golpe de faca no pescoço dela. Para salvar a própria vida, a jovem fingiu que estava desmaiada. Pensando que ela iria morrer, o criminoso fugiu do local.

Ao tomar conhecimento do crime, os agentes da 30ªDP deram início às investigações, cumprindo o mandado de prisão preventiva contra Eduardo pelo feminicídio tentado, decretada pelo Tribunal do Júri de São Sebastião. Ele passou dois dias foragido na casa de uma tia depois de ameaçá-la.

De acordo com a polícia, não havia ocorrência anterior de Lei Maria da Penha contra o autor. No entanto, a vítima relatou que terminou o namoro porque o autor se mostrava uma pessoa violenta, ciumenta e possessiva. Eduardo já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.

A ex-namorada foi socorrida e atendida na unidade de pronto-atendimento (UPA) da região. Ela já recebeu alta e se recupera da tentativa de feminicídio. O capturado permaneceu preso na 30ªDP e será apresentado em audiência de custódia. Se condenado, Eduardo pode ser sentenciado a mais de 30 anos de prisão.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar

» Ligue 197: Polícia Civil

» E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

» WhatsApp: (61) 98626-1197

» Site: pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias

Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias

» Deam 1: atende todo o DF, exceto Ceilândia.

» Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

» Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673.

» E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: atende apenas Ceilândia.

» Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia.

» Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438.

Secretaria da Mulher do DF

» Whatsapp: (61) 99415-0635.

Promotorias nas regiões administrativas do DF

Endereços disponíveis no site do Ministério Público: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades.

Defensoria Pública do DF

» Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)

» Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765.

» WhatsApp (61) 999359-0032.

» E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br.

Núcleos do Pró-Vítima

Há oito unidades de atendimento: Brasília, Ceilândia, Guará, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Itapoã e Taguatinga.

Os endereços podem ser consultados no site da Secretaria de Justiça: sejus.df.gov.br/pro-vitima/.



