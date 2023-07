Torneio de quadrilhas chega à fase final da classificatória em Samambaia Sul

SC Samuel Calado

(crédito: Samuel Calado / CB)

Após passar por Taguatinga e Ceilândia, o Circuito Distrito Junino chega à fase final das classificatórias com grande festival de apresentações na Samambaia Sul. Cerca de 30 quadrilhas devem se apresentar nesta sexta (7), sábado (8) e domingo (9) e nos dias 14, 15 e 16 de julho, no Estacionamento do Estádio Rorizão. A disputa está acirrada, principalmente entre as juninas Paixão Cangaço e Si Bobiá a Gente Pimba, que venceram a primeira e a segunda fase, respectivamente. O evento é gratuito e começa às 19h.

A Paixão Cangaço, de Águas Lindas de Goiás, aparece em primeiro lugar na classificação parcial geral. O grupo venceu a primeira fase da disputa, realizada no início do mês de junho em Taguatinga, com o espetáculo “A colheita”, que utiliza o ciclo da plantação para mostrar que a vida também é feita de passagens, conquistas e aventuras. “A gente percebe um profissionalismo imenso de todos os grupos. A cada etapa os trabalhos evoluem mais. Sempre com a intenção de levar o melhor ao público. A expectativa é passar cada vez mais claro e objetivo o nosso tema e levar a mensagem de forma mais divertida. Tenho certeza que essa etapa será inesquecível", conta o brincante e figurinista João Vinicius.

Si Bobiá a Gente Pimba, de Samambaia Sul, vencedora da Segunda fase do Distrito. (foto: Gabriela Félix / Distrito Junino )

A Si Bobiá a Gente Pimba, de Samambaia Sul, também lidera o pódio parcial na vice-liderança e pretende lutar pelo grande troféu de campeã do circuito. A quadrilha venceu a segunda fase do festival ocorrida em Ceilândia. O momento também representou a estreia do tema "Entre a labuta e a devoção, as mãos que constroem o meu São João", que traz um conto autoral em homenagem aos trabalhadores. A apresentação utiliza a metáfora das “mãos” para fazer uma reflexão sobre os valores, amores e dores a partir das ações que as mãos são capazes de produzir. “O dia da estreia já é um dia de muito nervosismo. Queremos fazer essa entrega para o público e fazer com que eles gostem da proposta. Estrear o tema ganhando foi um momento muito importante para nós. Fez com que a gente percebesse que a mensagem foi transmitida. Vamos dançar em casa nesta fase e será maravilhoso. O público de Samambaia é bem receptivo e estamos ansiosos para este momento” disse o quadrilheiro e estudante, Raul Miranda.

A quadrilha Sabugo de Milho ocupa o terceiro lugar na classificação geral. (foto: Samuel Calado / CB)



Mas nada está definido e tudo pode acontecer nesta última fase do circuito. As juninas Sabugo de Milho, Pau Melado e Buscafé, que estão em terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente, prometem se empenhar ao máximo para conquistar o grande prêmio. “Tem sido um trabalho árduo, mas é recompensador demais. A expectativa para a terceira fase está aumentando. Não podemos entrar em detalhes, mas o que podemos é convocar todas as pessoas para assistir. Eu acho que o que está sendo preparado é com muito amor e com a cara da Sabugo. Estamos colocando mais a nossa essência no espetáculo com a intenção de tocar o espectador que estará assistindo a gente", revela o presidente da Sabugo, Juão Alex.

Confira a classificação geral parcial

1. Paixão Cangaço - 358,4

2. Si Bobiá a Gente Pimba - 358,4

3. Sabugo de Milho - 357,6

4. Pau Melado - 355,9

5. Busca Fé - 354,7

6. Eta Lasquera - 354,1

7. Amor Junino - 354,0

8. Xamegar - 353,8

9. Elite do Cerrado - 353,6

10. Sanfona Lascada - 352,9

11. Mala Véia - 350,7

12. Segue o fogo - 350,1

13. Aquarela Nordestina - 343,5

14. Filhos do Sertão - 349,2

15. Tico Tico no Fubá - 346,5

16. Fornalha - 345,8

17. Triscou Queimou - 345,2

18. Santo Afonso - 344,7

19. Pula Fogueira - 343,5

20. Chinelo de Couro - 342,4

21. Arraiá Chapéu de Palha - 340,7

22. Chamego Bom - 337,4

23. Arriba Saia - 336,7

24. Saca Rolha - 333,9

25. Oxente Vixe - 333,8

26. Chapéu de Palha Gama - 330,7

27. Espalha Brasa - 330,7

28. Tengo Lengo - 329,5

29. Flor do Mamulengo - 328,5

30. Furacão - 0

A junina Busca Fé ocupa o quinto lugar na classificação geral. (foto: Samuel Calado/CB)

Grande final

Após a fase decisiva, o Distrito Junino irá divulgar os 15 nomes que vão se apresentar na grande final do circuito. O evento deve acontecer no mês de agosto, no estacionamento do Instituto Ibero-Americano (antiga Funarte), no Eixo Monumental. O coordenador de avaliação Gilson Cezzar celebra a realização do Distrito Junino como um importante evento de congraçamento entre os grupos de quadrilhas. “Sobretudo aqueles que não participavam da mesma competição, simultaneamente. São grupos associados a outras entidades, e por terem suas associações não competiam. Neste sentido de trazê-los para o mesmo espaço, propomos um encontro de saberes entre esses grupos. Essa troca de conhecimento é um fator positivo. Esse evento veio para ficar e para se firmar como um espaço importante na cena cultural das quadrilhas juninas", ressalta.



Confira a programação completa



Sexta-feira (7/7)

Amor Junino

Oxente Vixe

Xamegar

Tengo Lengo

Chinelo de Couro

Sábado (8/7)

Aquarela Nordestina

Chamego Bom

Furacão

Filhos do Sertão

Arriba Saia

Domingo (9/7)

Arraiá Chapeu de Palha

Espalha Brasa

Tico Tico no Fubá

Chapeu de Palha Gama

Elite do Cerrado

Sexta-feira (14/7)

Santo Afonso

Segue o Fogo

Sanfona Lascada

Pula Fogueira

Busca Fé

Sábado (15/7)

Êta Lasqueira

Saca Rolha

Pau Melado

Fornalha

Flor do Mamulengo

Domingo (16/7)

Sabugo de Milho

Mala Véia

Paixão Cangaço

Si Bobiá a Gente Pimba

Triscou Queimou





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.