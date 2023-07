Quatro crianças são levadas ao hospital após incêndio em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF)

Após uma casa pegar fogo, quatro crianças, que têm entre um e sete anos, foram transportadas para o hospital para avaliação médica por conta de desconforto respiratório. O incêndio ocorreu na noite desta sexta-feira (7/7), na QR 413, de Samambaia. A sala da residência ficou parcialmente queimada.

Por volta das 23h, o Corpo de Bombeiros Militar do DF recebeu a informação de que havia uma residência incendiada com crianças dentro na região de Samambaia. Chegando ao local, o incêndio já havia sido apagado e as crianças e a mãe foram retiradas da casa por populares.

A equipe dos Bombeiros então iniciou o atendimento de primeiros socorros às vítimas. Os militares também fizeram o rescaldo do incêndio, que é a averiguação, resfriamento e neutralização de possíveis novos focos de chamas. A casa teve a sala parcialmente queimada pelo fogo e os demais cômodos foram atingidos pela fumaça quente.

Apesar de conscientes e orientadas, as crianças, retiradas do incêndio, apresentavam desconforto respiratório devido a fumaça inalada. Elas foram atendidas e transportadas ao Hospital Regional de Taguatinga.

As vítimas atendidas foram dois meninos de 1 e 7 anos e duas meninas com idades de um e 2 anos. Os pais das crianças seguiram juntos como acompanhantes.

Depois do atendimento dos Bombeiros, feito com seis viaturas e 25 militares, o local ficou sob responsabilidade do proprietário do imóvel.



