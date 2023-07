Brasilienses resistem ao frio para dar continuidade à prática de esportes

MS Mariana Saraiva

Neste período de inverno, as manhãs na capital têm sido bem frias. A temperatura amena é um convite para ficar no aconchego das cobertas nas primeiras horas do dia. Mas há aqueles que não se deixam levar pelo frio e levantam antes mesmo do sol nascer para movimentar o corpo no Lago Paranoá.

Fabiano Dias Pereira é professor de canoagem desde de 2006 no Minas Brasília Tênis Clube e acorda às 5 horas da manhã para dar aula, mas confessa que é difícil deixar a cama. “É difícil, mas na hora que a gente chega lá e vê aquele lugar maravilhoso com a neblina saindo da água, se anima”.

De acordo com ele, esse ano foi preciso comprar mais agasalhos para ir trabalhar e manter a qualidade de vida. Fabiano observa que nesse período alguns alunos tendem a ir mais tarde para as aulas. Mas também há aqueles que não conseguem ir em outro horário e fazem questão de não faltar. “Existem muitas pessoas apaixonadas pelo Paranoá e pelo esporte. E o frio é só no começo porque depois que se começa a se movimentar ele passa” , conta o professor de canoagem.

Aluna de canoagem desde 2019, a professora de Letras, Carolina Queiroz, acorda às 5h20 e ressalta que embora ame dormir, hoje acorda cedo com satisfação. "Quando minha filha, que hoje tem 24 anos, era pequena, eu acordava cedo por pura obrigação para levá-la à escola. Hoje, acordo ainda mais cedo que naquele período sem reclamar. Sei que não é gostoso acordar cedo, mas, como recompensa ganho a conexão com a natureza. É cada amanhecer de sol que não tem como não se sentir abençoado, isso alimenta meu corpo, mente e espírito” enfatiza Carol.

Para o servidor público, Alexandre Dutra é possível encontrar ânimo em meio ao frio por conta das paisagens que o Lago Paranoá proporciona. “A cada dia você vê uma paisagem diferente. É neste momento que eu me recarrego para as atividades do trabalho pós treino", diz. Ele acorda às 4h30 para estar no Minas Tênis Clube às 05h00.”Teve um dia que a temperatura estava em 8ºC, mas a sensação que eu tinha era de 3ºC. E mesmo todo agasalhado, eu ainda sentia frio ", recorda.

Um exemplo das baixas temperaturas foi a virada da última sexta-feira para ontem. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os termômetros de Planaltina registraram 6,8 °C, a menor temperatura do ano até então. Nos últimos dias, temperaturas baixas têm sido recorrentes pelo DF, devido às condições que o inverno causa no cerrado. Muito secos e sem nuvens, os dias tendem a esquentar nos períodos em que o sol está no céu. Ao passo que começa a esfriar de forma mais brusca durante a noite.

A tendência é de que este tempo se mantenha por mais alguns dias, levando em consideração que, segundo o Inmet, as previsões de nebulosidade só comecem a partir da próxima quarta-feira. Com isso, a rotina ainda será a mesma — e vale levar sempre um casaco porque pode esfriar. Para hoje, a previsão é mínima de 11ºC e máxima de 27º com umidade mínima de 25% e máxima de 80% com ventos fracos.

