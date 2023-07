Novo recorde: DF registra 6,8 °C, a menor temperatura do ano

PI Pedro Ibarra

(crédito: Ed Alves/CB)

O frio no DF está cada vez mais intenso, pelo menos nas madrugadas. Na virada da última sexta-feira (7/7) para este sábado (8/7), os termômetros de Planaltina registraram 6,8 °C, a menor temperatura do ano até então. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nos últimos dias, temperaturas baixas têm sido recorrentes pelo DF pelas condições que o inverno causa no cerrado. Muito secos e sem nuvens, os dias tendem a esquentar nos períodos em que o sol está no céu e esfriar de forma mais brusca durante a noite. “Sem nuvens, o calor que faz pela manhã não é retido e se dissipa no espaço”, explica o meteorologista Cléber Souza.

Portanto, o sábado (8/7) será marcado pela variação da temperatura mínima de 10 °C e máxima de 26 °C, sempre mais quente nos períodos do fim da manhã e esfriando ao cair da noite. A umidade chama atenção por ter começado o dia na faixa de 80%, mas com previsão de queda vertiginosa pela tarde, podendo chegar a 25%.

A tendência é que este tempo se mantenha por mais alguns dias, levando em consideração que, segundo o meteorologista, as previsões de nebulosidade só começam a partir da próxima quarta-feira. Com isso, a rotina ainda será a mesma, anda sempre de casaco porque pode esfriar.

Amostra grátis da seca

Segundo Cléber Souza, a seca já está assolando Brasília, mas ainda não é a maior do ano. “O brasiliense pode esperar pior para agosto e setembro”, aponta o meteorologista. Ele afirma que as baixas temperaturas ainda seguram a sensação de secura que a baixa umidade traz, mas que já é possível se preparar para o que está por vir. “Essa é uma amostra grátis da seca de Brasília”.



