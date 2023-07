Depois de recorde de frio, DF terá domingo quente e semana de até 30ºC

PI Pedro Ibarra

A seca não é novidade para Brasília, mas as variações de temperatura estão confundindo os candangos. Um dia após a menor temperatura registrada no ano, o calor chegou. Este domingo (9/7) terá máxima de 28 °C e sol forte com céu sem nuvens durante a tarde. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aumento também pode ser visto na mínima, que chegou a 8 °C. Apesar de ainda ser uma temperatura baixa, subiu em quase 2 °C em relação à sábado (7/7), em que os termômetros marcaram pouco mais de 6 °C.

A seca, já usual nesta época do ano, permanece. Porém, houve um aumento da nebulosidade que não estava previsto. A umidade vai variar de 90% a 25%, sem nenhuma chance de chuva. As poucas nuvens que deram o ar da graça no céu ajudam apenas na retenção do calor para o período da noite.

A semana segue na mesma toada. Segundo o meteorologista Cléber Souza, os termômetros podem bater 30 °C até quarta-feira e a seca permanece sem alterações. ”Não há previsão de chuvas durante a semana por conta de uma massa de ar seco que está agindo sob a região central do país”, explica.

Tira casaco, bota casaco

O calor previsto pode não durar muito, visto que, de acordo com o profissional do Inmet, uma massa de ar polar passa a atuar no Centro-Oeste do Brasil. São esperados ventos intensos, frios e úmidos, além de uma queda brusca de temperatura no próximo final de semana. “Estamos prevendo umas quedas bem significativas em outros lugares do Brasil. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul podem ter uma queda de 10 °C”, avisa Souza. Mesmo com os ventos trazendo nebulosidade, a seca permanece.



