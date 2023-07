Mega-Sena: três apostas do DF batem na trave e cada uma leva R$61 mil

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira)

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2609, sorteada neste sábado (8/7), e o prêmio acumulou para R$ 35 milhões no próximo sorteio. No entanto, três apostas feitas no Distrito Federal bateram na trave e marcaram a quina. Cada uma levará para casa uma bolada no valor de 61.254,15.

Duas das apostas vencedoras foram simples, no valor de R$ 5 cada. Um dos jogos foi feito na casa lotérica do Brasília Shopping e a outra na Lotérica Mapa da Mina, no Setor Tradicional de Planaltina.

O terceiro jogo vencedor foi um bolão de oito cotas, feito na Lotérica JB, no Lago Sul.

Os números sorteados na Mega-Sena deste sábado foram 03-21-27-32-35-60.

O próximo concurso da Mega-Sena ocorre na quarta-feira (12/7), e as apostas podem ser feitas até à tarde do sorteio.



